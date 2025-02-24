РФ заработала сотни миллиардов долларов продажей топлива в 2024 году, несмотря на санкции

Экспорт ископаемого топлива из России принес 253,8 миллиарда долларов дохода в третий год ее войны против Украины, причем часть прибыли поступала косвенно из западных стран, несмотря на санкции.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные компании Kpler, которая анализирует мировые рынки.

С начала большой войны в 2022 году Россия в целом получила 847 миллиардов евро дохода от продажи ископаемого топлива.

Эта сумма также больше 211 миллиардов долларов, которые, по оценкам Пентагона, Россия потратила на войну с 2022 по 2024 год.

В марте 2022 года экс-президент США Джо Байден объявил о запрете на поставки российской нефти в США, а в январе 2025 года ввел санкции против российских нефтяных проектов.

Однако многие страны не вводили санкций против России. В отчете отмечается, что часть российских нефтепродуктов попадала на Запад через третьи страны, в частности Китай, Индию и Турцию.

В частности, страны G7 в третьем году войны импортировали 18 миллиардов евро нефтепродуктов из шести нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Турции. По оценкам, 9 миллиардов евро из этой суммы приходилось на продукцию, произведенную из российской нефти, что принесло Москве примерно 4 миллиарда евро налоговых поступлений.

Основным источником дохода России оставалась сырая нефть - ее экспорт принес 104 миллиарда евро. Другие ископаемые виды топлива включали газ, уголь и сжиженный природный газ.

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Напомним:

В 2024 году Европа купила у России ископаемого топлива на €22 млрд, но выделила €19 млрд на поддержку Киева.