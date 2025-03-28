Європа встановила рекорд імпорту скрапленого природного газу

Європа різко збільшила закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), досягнувши сезонного максимуму.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це стало можливим завдяки зниженню попиту в Азії, зокрема в Китаї, що сприяло здешевленню палива напередодні літнього періоду накопичення запасів.

Потоки СПГ до терміналів на північному заході та сході Європи перевищили середні показники для цієї пори року та оновили рекорди з 2017 року.

Азійський попит на СПГ помітно впав, особливо в Китаї. Аналітики Kpler очікують, що імпорт у країну цього місяця скоротиться на 22% у річному вимірі. Частина китайських компаній навіть почала перенаправляти постачання до Європи, де ціни виявилися привабливішими.

Це позитивна новина для ЄС, оскільки після важкої зими регіону знадобиться значно більше газу для заповнення запасів. Додаткові постачання вже послабили тиск на ринок — ціни знизилися приблизно на 30% порівняно з піком лютого.

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Нагадаємо:

З 26 березня порти Євросоюзу припиняють перевалку скрапленого природного газу (СПГ), виробленого або експортованого з Росії.

Євросоюз у лютому не став вводити санкції проти російського зрідженого природного газу (LNG), тому що спочатку хоче узгодити з Вашингтоном постачання американського палива.