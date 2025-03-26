Європейські порти зупинять перевалку скрапленого природного газу з РФ

З 26 березня порти Євросоюзу припиняють перевалку скрапленого природного газу (СПГ), виробленого або експортованого з Росії.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що заборона стосується також технічної підтримки, брокерських послуг, фінансування та іншої фінансової допомоги.

Ці санкції, ухвалені в червні 2024 року, набирають чинності після відстрочки, яка діяла до 25 червня 2024 року. Водночас країни ЄС можуть дозволяти перевалку СПГ, якщо він призначений для їхніх власних енергетичних потреб.

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Нагадаємо:

Євросоюз у лютому не став вводити санкції проти російського зрідженого природного газу (LNG), тому що спочатку хоче узгодити з Вашингтоном постачання американського палива.