ЄС не вводить санкцій проти російського LNG, очікуючи на домовленості зі США

Євросоюз у лютому не став вводити санкції проти російського зрідженого природного газу (LNG), тому що спочатку хоче узгодити з Вашингтоном постачання американського палива.

Про це повідомляє Politico.

За його даними, спроби Європи укласти газову угоду зі США стримують подальші енергетичні санкції ЄС, а також нові плани щодо повної відмови від російського палива.

Видання пише, що з цієї ж причини ЄС також не оприлюднить дорожню карту для припинення залежності від російських енергоресурсів, яка має торкнутися газового експорту, а також нафти і ядерних технологій.

"Ми все ще працюємо над дорожньою картою, вона перебуває на стадії підготовки, але терміни змінилися у світлі останніх геополітичних подій", — прокоментував неназваний високопосадовець Єврокомісії.

Як пише видання, рішення Дональда Трампа щодо перемовин з ЄС про СПГ й щодо санкцій проти РФ допоможуть визначити енергетичний курс Європи.

Якщо президент США піде ва-банк щодо угоди про СПГ, це допоможе розморозити дорожню карту ЄС й відновити дебати про поетапну відмову від російського СПГ. Однак поки що прогресу щодо перемовин мало, і якщо вони ні до чого не приведуть, то це значно ускладнить життя ЄС.

Нагадаємо:

Україна може закупити значні обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.