ЄС блокує повернення російського газу через "Північний потік 2"

Європейський Союз близький до ухвалення рішення про включення газопроводу Nord Stream 2 до нового пакета санкцій проти Росії.

Про це пише Bloomberg.

У Єврокомісії планують вже цими вихідними почати консультації з урядами країн-членів.

За словами співрозмовників, рішення ухвалюється на тлі переговорів про припинення війни в Україні. Ключовим є те, що план Єврокомісії підтримує Німеччина.

Обговорення щодо можливого відновлення проєкту активізувалися на тлі спроб експрезидента США Дональда Трампа виступити посередником у мирному врегулюванні між Москвою та Києвом.

Енергетичні аналітики пояснюють, що заборона на Nord Stream 2 не лише зміцнить позицію ЄС про поступову відмову від російського газу до 2027 року, а й убезпечить Німеччину від потенційного тиску з боку США або РФ.

Попри перехід на імпорт скрапленого газу з інших країн, деякі держави, зокрема Угорщина і Словаччина, досі залежать від постачання через російські труби. А деякі промислові компанії у східній Німеччині розраховували на зниження витрат у разі відновлення поставок.

Зусилля США зі спонукання Росії до миру також включають енергетичний компонент. За даними Bloomberg, "Газпром" у березні звертався до Вашингтона з проханням сприяти перезапуску газопроводів. А в травні радник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що газове питання обговорювалося.

Втім, шанси на відновлення роботи Nord Stream 1 або 2 і без того були "досить слабкими", зазначив незалежний аналітик Том Маржец-Мансер. Альтернативні маршрути — через Туреччину чи Україну — залишаються логістично доцільнішими.

Нові санкції стануть частиною 18-го пакета обмежень ЄС. Для їхнього ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів.

Нагадаємо:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Раніше міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що відродження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є "абсолютно неправильним напрямком".

Також повідомлялося, що керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.