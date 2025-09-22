Уряд виділив 840 мільйонів на захист енергооб'єктів Харківщини

Кабінет міністрів виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківської області.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Йдеться, що кошти з резервного фонду Держбюджету скерують для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго".

"Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо:

Для "Запоріжжяобленерго" виділили 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.