Уряд виділив 840 мільйонів на захист енергооб'єктів Харківщини
Getty Images
Кабінет міністрів виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківської області.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Йдеться, що кошти з резервного фонду Держбюджету скерують для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго".
"Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини", – наголосила Свириденко.
Нагадаємо:
Для "Запоріжжяобленерго" виділили 630 мільйонів із резервного фонду Держбюджету на будівництво захисних споруд.