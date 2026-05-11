У "Центренерго" зі зруйнованими та окупованою ТЕС змінили керівника

Сергій Ісаченко став новим керівником ПАТ "Центренерго", змінивши на посаді Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року.

Про зміну керівника свідчать дані YouControl.

За даними YouControl, Ісаченко зазначений як керівник "Центренерго" станом на 11 травня 2026 року. У профілі також вказані його зв'язки з низкою компаній у сферах будівництва, торгівлі брухтом та енергетики.

Довідка. "Центренерго" позіціонує себе однією з найбільших державних генеруючих компаній України.

До її складу входять три теплові електростанції - Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС. Однак остання під російською окупацією з липня 2022 року. Зміївська та Трипільська ТЕС неодноразово руйнувалися російськими ударами. Останній наймасованіший удар 8 листопада 2025 року повністю зруйнував те, що на цих електростанціях відбудовували.

Нагадаємо:

Одна з найбільших енергетичних компаній України, державне ПАТ "Центренерго", заявила, що за підсумками 2025 року продемонструвала рекордні фінансові результати та змогла вийти зі стану дефолту, попри масштабні обстріли.

Раніше повідомлялося, що одна з найбільших енергетичних компаній країни, державне ПАТ "Центренерго" видало приватній фірмі 132 млн грн передоплати за договором на постачання вугілля. Фірма не виконала зобов'язання, і гроші не повернула.

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Енерго ресурс груп" заплатити державному "Центренерго" 239,41 млн грн за непоставлене вугілля.

Вночі 8 листопада російська армія нанесла наймасованіший удар по ТЕС "Центренерго" з початку війни.

"Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!", – заявляє компанія.