"Укргазвидобування" запустило нову свердловину

"Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину з – 383 000 кубометрів газу на добу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Свердловина похилоскерована, а її глибина становить майже 5,7 кілометра.

Роботи з буріння, облаштування та запуску виконали на півтора місяця раніше запланованого терміну.

"Цей результат – спільна заслуга всіх підрозділів "Укргазвидобування", які були залучені до проєктування, буріння та облаштування", – зазначив Корецький.

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км на заході України.