"Нафтогаз" планує провести сейсморозвідку на заході України

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км на заході України.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Тривалий час цей регіон не був у фокусі через виснаженість покладів — у порівнянні зі сходом його вважали менш перспективним. Та сучасна сейсморозвідка відкриває нові можливості: дозволяє точніше виявляти газ там, де це було неможливо раніше. Очікуємо, що результати нових досліджень дозволять розпочати буріння вже в 2026–2027 роках", — зазначив він.

Зазначається, що протягом 2019–2023 років компанія вже опрацювала близько 1600 кв. км 3D-сейсміки в регіоні. Це дозволило закласти понад 10 нових свердловин.

Зокрема, чотири з них дали початкові дебіти на рівні від 80 до 270 тисяч кубометрів газу на добу — показники, які можна вважати визначними для регіону, де видобуток газу розпочався ще у 1912 році.

Повідомляється, що за останні п’ять років "Укргазвидобування" наростило запаси в регіоні на 2,4 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

За травень 2025 року підприємства Групи "Нафтогаз" сплатили до бюджету понад 7,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.