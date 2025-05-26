В Україні зросло споживання електроенергії, є знеструмлення

В Україні 26 травня станом на 9:30 рівень cпоживання електроенергії був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина — хмарна погода з дощем у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) — на ранок повністю або частково були знеструмлені 32 населені пункти у двох областях. Бригади обленерго планують заживити знеструмлених абонентів до кінця доби.

Крім того, 25 травня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі — 18 травня. Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України.

Нагадаємо:

Компанія "Укренерго" отримала від Програми розвитку ООН в Україні три потужні високовольтні автотрансформатори, які допоможуть підтримувати стабільну роботу енергосистеми.