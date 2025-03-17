"Газпром" хоче звільнити частину співробітників, скориставшись методом Маска

Глава "Газпрому" Олексій Міллер схвалив план зі скорочення 1500 робочих місць у центральному офісі компанії в Росії.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Reuters.

За даними агентства, співробітникам запропонували підготувати персональні презентації, в яких вони мають пояснити, чому їхня робота важлива і чому вони мають залишитися в компанії.

Аналогічний метод раніше застосував Ілон Маск у США. Він зажадав від американських держслужбовців відзвітувати про свою діяльність, пригрозивши звільненням у разі відсутності відповіді.

Як розповіли співрозмовники Reuters, офіційного оголошення про звільнення в центральному офісі "Газпрому" поки що не було, але співробітникам уже доручено детально описати свої посадові обов'язки. Це дасть змогу керівництву зіставити посади і виявити дублюючі функції.

Одне з джерел зазначило, що процес оптимізації завершиться протягом кількох тижнів. Загалом, під скорочення потрапить близько 40% співробітників штаб-квартири компанії. Однак це лише незначна частина від загальної чисельності персоналу "Газпрому", який налічує понад 500 тисяч осіб по всій Росії.

Нагадаємо:

Падіння експорту "Газпрому" в Європу більш ніж на 90% змушує газового монополіста суттєво скорочувати штат і розпродавати активи.