Шмигаль розповів про зміни до розподіленої генерації

В Україні до розподіленої генерації, яка забезпечує електроенергією не менше 80% споживачів, приєднаних до однієї лінії, не будуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, уряд 2 березня вніс відповідні зміни до нормативних актів.

"Також запроваджуємо дієвий механізм, який гарантує, що перевагами скористаються саме ті, хто має на це право.

Оператор системи розподілу буде аналізувати фактичні обсяги покриття розподіленою генерацією споживачів.

Якщо вони становитимуть менш як 80%, до таких ліній застосують погодинні графіки", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд. При цьому $71 млрд (майже 80% від загальної суми) необхідні для відновлення та модернізації генераційних потужностей.