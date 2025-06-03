В "Укрэнерго" назвали риски отключений электроэнергии летом

В Украине пока нет высокого риска введения графиков отключений электроэнергии даже при пиковом потреблении в жаркие дни.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает "Укринформ".

"Сейчас о высоком риске применения мер ограничения летом (даже в период пика потребления в условиях жары) - речь не идет.

Ремонтная кампания на основных объектах генерации была спланирована таким образом, чтобы энергосистема была максимально способной обеспечить потребности всех потребителей", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" рассказали, что в этом году еще не было столь масштабных атак на энергосистему, как в 2024 году.

Кроме того, благодаря восстановительным работам энергетики вернули к работе часть поврежденных в прошлом году объектов генерации и восстановили сети системы передачи.

Положительно повлияло на состояние энергосистемы также строительство новых объектов распределенной генерации.

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Напомним:

Компания "Укрэнерго" получила от Программы развития ООН в Украине три мощных высоковольтных автотрансформатора, которые помогут поддерживать стабильную работу энергосистемы.