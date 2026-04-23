Шмигаль розповів про амбітні плани України з виробництва біометану

В Україні у березні запрацював новий біометановий завод

Уряд схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка активує можливості України стати великим виробником біогазів та експортером їх до Євросоюзу.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, така активація допоможе ЄС позбутися залежності від російських вуглеводнів.

Програма передбачає будівництво нових біометанових заводів, модернізацію наявних біогазових установок, формування інвестиційних стимулів для бізнесу, дерегуляцію щодо підключення виробників біометану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

"Наша амбітна мета — до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п'ять років", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, на першому етапі реалізації програми планується запустити в роботу вісім біометанових заводів.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

У березні в Україні запустили новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії". Очікувалося, що цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.