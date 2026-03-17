В Україні запрацював новий біометановий завод: найбільший у галузі

В Україні запустили новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії".

Про це повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, пише галузеве видання ExPro

Новий завод є найбільшим у галузі — його проєктна потужність становить близько 56 млн куб. м біометану щорічно.

Особливістю заводу є пряме підключення до газотранспортної системи, що дозволяє безпосередньо інтегрувати біометан у магістральні потоки газу. Це відрізняє його від більшості інших виробників, які працюють через газорозподільні мережі.

За словами Гелетухи, після запуску підприємства загальна кількість виробників біометану в Україні зросла до шести, а сумарна потужність досягла 106 млн куб. м на рік.

Очікується, що вже цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.

Попри активізацію запусків, обсяги виробництва залишаються поки що незначними у масштабах ринку.

Видання зазначає, що загальна потужність біометанового сектору становить близько 0,1 млрд куб. м на рік, тоді як внутрішнє споживання природного газу в Україні оцінюється на рівні близько 20 млрд куб. м щорічно.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

