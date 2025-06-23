У Міненерго розповіли про особливості імпорту газу у 2025 році

Темпи закачування природного газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слід зазначити, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота", - наголосив Колісник.

Міністерство енергетики України спільно з НАК "Нафтогаз України" активно закуповують імпортний газ в період "найбільш прийнятних цін".

Водночас в Міненерго заявляють, що здійснюють диверсифікацію маршрутів постачання - зокрема через Польщу та Трансбалканський напрямок – з метою зменшення залежності від окремих джерел і посилення енергетичної стійкості держави.

"Газ власного видобутку залишається важливою частиною в структурі балансу та одним з ключових елементів енергетичної стійкості. Зараз вживаються всі необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 2025-2026 року", - додав Микола Колісник.

Він також зазначив, що, попри численні атаки Росії на газовидобувну інфраструктуру цього року, ситуація залишається контрольованою: українські газовики здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи та вживають усіх необхідних заходів для стабілізації й резервування потужностей.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з підземних сховищ газу до його закачування.

Ціни на природний газ на українському ринку 18 червня різко зросли до понад 31 550 грн/тис. куб м (з ПДВ). Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за понад 2,5 роки, з 24 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна почала імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.