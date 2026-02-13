Росія атакувала порт на Одещині: одна людина загинула

На Одещині у ніч на 13 лютого ворог вдарив безпілотниками по одному з портів, одна людина загинула.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що постраждали ще шість людей, троє - у важкому стані, усім надана медична допомога.

Пошкоджено також інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа.

Триває ліквідація наслідків.

"Також армія РФ протягом доби завдавала ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. На щастя, без постраждалих. Пошкодження на рух не вплинули", - розповів Кулеба.

Нагадаємо:

Міська влада Херсона повідомила, що місто залишилось без електропостачання вранці 13 лютого.