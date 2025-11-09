Росіяни атакували дронами ТЕЦ "Кліар Енерджі"

Російські дрони вдарили по одній з ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі", вона суттєво пошкоджена.

Про це повідомив її співзасновник Андрій Гріненко.

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ – ту, яку ми з командою Кліар Енерджі збудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі – першою великою станцією на біомасі, що довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", – повідомив Гріненко.

Він додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо:

8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.