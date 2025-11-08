Ворог атакував енергооб’єкти у п'яти областях: де найскладніша ситуація

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. В результаті є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

За її словами, триває огляд пошкоджених енергооб'єктів та оцінка масштабів руйнувань. Також зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури - пошкоджено виробниче обладнання.

Як уточнили в "Укренерго", аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нагадаємо:

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", є влучання.