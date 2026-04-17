В Україні модернізуватимуть водопостачання: Мінрозвитку відібрало пілотні проєкти
В Україні у межах програми EU4Green Recovery East (EU4GRE) відібрали перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення.
Для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства: КП "Пустомитиводоканал", КП "Дрогобичводоканал" та КП "Кременчукводоканал".
У цих громадах проведуть комплексний аналіз роботи систем водовідведення, зокрема:
- аналіз процесів очищення стічних вод
- оцінку енергоспоживання та можливостей його оптимізації
- аналіз управління осадами
- оцінку технічного стану інфраструктури
"За результатами громади отримають "дорожні карти" модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки.
Це перший етап технічної допомоги, який має ширшу мету – впровадження євроінтеграційного законодавства та практик у сфері водопостачання і водовідведення.
Обрані міста стануть показовими кейсами з можливістю масштабування цих рішень на інші громади", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.
