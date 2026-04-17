В Україні модернізуватимуть водопостачання: Мінрозвитку відібрало пілотні проєкти

В Україні у межах програми EU4Green Recovery East (EU4GRE) відібрали перші пілотні громади для впровадження сучасних підходів у сфері водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

Для проведення технічної оцінки очисних споруд визначено три комунальні підприємства: КП "Пустомитиводоканал", КП "Дрогобичводоканал" та КП "Кременчукводоканал".

У цих громадах проведуть комплексний аналіз роботи систем водовідведення, зокрема:

аналіз процесів очищення стічних вод

оцінку енергоспоживання та можливостей його оптимізації

аналіз управління осадами

оцінку технічного стану інфраструктури

"За результатами громади отримають "дорожні карти" модернізації з конкретними рішеннями для підвищення ефективності та екологічної безпеки.

Це перший етап технічної допомоги, який має ширшу мету – впровадження євроінтеграційного законодавства та практик у сфері водопостачання і водовідведення.

Обрані міста стануть показовими кейсами з можливістю масштабування цих рішень на інші громади", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Нагадаємо:

Уряд сформував портфель із 26 спецпроєктів для захисту критичного водопостачання у межах планів стійкості з підготовки до наступної зими.