Сформовано наглядову раду ТОВ "Газмережі"

До наглядової ради ТОВ "Газорозподільні мережі України" увійшли три незалежні члени та два представники акціонера — групи "Нафтогаз".

Про це інформує група "Нафтогаз".

За результатами конкурсу незалежними членами наглядової ради стали ⁠Геннадій Чижиков, ⁠Марина Петров та Джастін Гунесінге.

⁠Геннадій Чижиков — український економіст і управлінець, доктор економічних наук, який спеціалізується на міжнародній економіці.

З 2013 року очолює Торгово-промислову палату України, до цього понад 10 років був президентом Донецької торгово-промислової палати.

⁠Марина Петров — міжнародна фінансова експертка з понад 20-річним досвідом у сфері банківського фінансування, інвестицій та розвитку ринків Центральної та Східної Європи.

Вона, зокрема, очолювала представництво ЄБРР у Білорусі та була заступницею директора представництва ЄБРР в Україні. Має значний досвід корпоративного управління та роботи в наглядових радах.

Джастін Гунесінге — міжнародний експерт у сфері енергетики та газових ринків із понад 15-річним досвідом. Наразі обіймає посаду директора енергетичного сектору та директора з ринків газу в Tetra Tech (ОАЕ).

Раніше займався розвитком газових ринків у Великій Британії та працював у британській компанії з електро- та газопостачання National Grid.

Представниками акціонера в наглядову раду "Газмереж" призначено Лесю Кириченко, яка наразі обіймає посаду керівниці юридичного супроводу діяльності мережі АЗК АТ "Укрнафта", та Наталію Калімбет — начальницю департаменту управлінського обліку та бізнес-аналітики АТ "Укргазвидобування".

Відбір незалежних членів наглядової ради відбувався за відкритою процедурою. Конкурсний відбір провело незалежне рекрутингове агентство, яке сформувало шорт-лист кандидатів для подальшого розгляду та затвердження.

"Формування професійної та незалежної наглядової ради — це важливий крок для розвитку компанії та підвищення якості управління", — наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Раніше уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України": незалежними представниками стали Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл і Тор Мартін Анфіннсен. Представники держави є заступниця міністра економіки Анна Артеменко та держсекретар Кабміну Костянтин Мар'євич.

Також повідомлялося, що наглядову раду НАК "Нафтогаз України" з 12 березня очолює Данкан Джеймс Найтінгейл.