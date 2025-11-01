Українська правда
Росіяни атакували об'єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

Альона Кириченко — 1 листопада, 10:40
1 листопада в Полтавському районі внаслідок ворожої атаки на території одного з об'єктів газовидобувної галузі виникла пожежа.

Про це повідомила ДСНС України.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих не надходило.

"До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо:

Вночі проти 28 жовтня ворог завдав удару по цивільних об'єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня.

газ війна

війна

