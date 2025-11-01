Росіяни атакували об'єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

1 листопада в Полтавському районі внаслідок ворожої атаки на території одного з об'єктів газовидобувної галузі виникла пожежа.

Про це повідомила ДСНС України.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих не надходило.

"До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо:

Вночі проти 28 жовтня ворог завдав удару по цивільних об'єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня.