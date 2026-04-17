Росіяни вчергове обстріляли порт на Дунаї
Вночі проти 17 квітня російські загарбники здійснили черговий обстріл порту на Дунаї.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
"Пошкоджені будівлі та інфраструктура порту, зокрема адміністративні, виробничі та господарські приміщення, а також окремі ділянки залізничної інфраструктури. Зафіксовано локальні загоряння, які оперативно ліквідовані", – йдеться в повідомленні.
На щастя, без постраждалих, уточнили в АМПУ.
Зараз на місці працюють відповідні служби, триває уточнення інформації та оцінка наслідків.
В АМПУ поінформували, що порт працює в штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації.
Нагадаємо:
Цивільне судно під прапором Панами та портова інфраструктура міста Ізмаїл, що на Одещині, зазнали пошкоджень внаслідок російського удару уночі 14 квітня.
У ніч на 15 квітня російські загарбники знову атакували портову інфраструктуру на Дунаї.