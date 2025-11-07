Українська правда
Армія РФ знову атакувала енергооб'єкти на Одещині

Альона Кириченко — 7 листопада, 09:00
Одеська ОВА

У ніч на 7 листопада Одещина зазнала чергового удару ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

Кіпер зазначив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо:

Наприкінці жовтня росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.

У компанії зазначили, що пошкодження в результаті атаки значні, був постраждалий.

