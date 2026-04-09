McDonald's відкрив десятий ресторан в Одесі

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 9 квітня відкрила десятий ресторан в Одесі на Європейській площі, 1.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Заклад відкрили в історичному центрі Одеси – поруч із Приморськими сходами та памʼятником Дюку де Рішельє. Це десятий ресторан мережі в місті та 126-й, що працює в Україні.

"Новий "МакДональдз" розміщений на першому та підвальному поверхах будівлі, а загальна площа – близько 500 кв. м", – йдеться у повідомленні.

У компанії запевняють, що всі роботи в будівлі проводились без втручання в автентичність споруди, з турботою про збереження архітектурної спадщини.

"Компанія також добровільно інвестувала в покращення технічного стану будівлі та благоустрій для її мешканців: провели додаткові роботи з реставрації фасаду, гідроізоляції фундаментів, заміни мереж водопостачання, каналізації та опалення, а у внутрішньому дворі будинку уклали нову тротуарну плитку", – додали в мережі.

Зазначається, що з відкриттям закладу в Одесі компанія створила 70 нових робочих місць.

Нагадаємо:

Ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, 27 березня відновив свою роботу у Миколаєві.