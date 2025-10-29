Росія вдарила по енергетиці на Одещині: є постраждалий
Getty Images, Ілюстративне фото
Росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У повідомленні йдеться, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.
У компанії зазначли, що пошкодження в результаті атаки значні.
Близько 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.
Окрім цього, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в результаті атаки росіян є постраждалий.
Нагадаємо:
У вівторок, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.