Росія вдарила по енергетиці на Одещині: є постраждалий

Росія вдарила по енергетиці на Одещині

Росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та повернули світло 7 тисячам родин.

У компанії зазначли, що пошкодження в результаті атаки значні.

Близько 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.

Окрім цього, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в результаті атаки росіян є постраждалий.

Нагадаємо:

У вівторок, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.