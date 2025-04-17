Росія атакувала об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині: наслідки

Росія під час дронової атаки пошкодила об'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки дронами було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень. Співробітники не постраждали.

Нагадаємо:

Вночі з 14 на 15 березня росіяни масовано атакували енергообʼєкти ДТЕК у Одеській та Дніпропетровській областях, частина жителів без світла.

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Росія понад 30 разів завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, незважаючи на оголошений режим "енергетичного перемир’я", який діє з 25 березня.