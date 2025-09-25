Армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Нежине: без света 30 тысяч абонентов

Утром 25 сентября на окраине Нежина в Черниговской области зафиксировано попадание около 14 ударных БпЛА по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Александр Кодола.

По его словам,в результате атаки возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Без электроснабжения остаются около 30 тысяч абонентов Нежинской общины.

"Сегодня, 25 сентября, из-за отсутствия электроснабжения, водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику: утро - с 09 до 11 часов; вечер - с 18 до 20 часов. Просьба к жителям города сделайте запасы воды!", - призвал мэр.

Напомним:

В ночь на 25 сентября вражеские обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках "Укрзализныци".Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры, задерживается движение ряда поездов.