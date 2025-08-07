Сховища газу у ЄС заповнені на 70%: які країни зберігають його найбільше

Заповненість європейських підземних сховищ газу (ПСГ) 5 серпня перевищила 70%, у сховищах зберігається майже 75 млрд куб м природного газу.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані GIE.

Європейські країни збільшили запаси газу в сховищах на 10% за останній місяць, з 5 липня, коли було досягнуто 60% заповненості.

Станом на 5 серпня найбільший обсяг природного газу серед країн зберігається в Італії – майже 15,7 млрд куб м, що становить 82% наповнення.

На другому місці за цим показником знаходиться Німеччина, яка накопичила близько 14,7 млрд куб м газу (62,9%). Третє місце посідає Франція з обсягом у 9,35 млрд куб м (78,8%).

Найвищий рівень заповнення сховищ зафіксовано в Португалії – 100%.

Високі рівні також спостерігаються у Бельгії (90,1%), Італії (82%), Іспанії (80,2%) та Франції (78,8%).

Найнижчі показники заповнення наразі мають Данія - 37,5%, Латвія – 50,1% та Швеція - 50,6%.

Нагадаємо:

Запаси газу в українських підземних сховищах найнижчі за останні 12 років — наразі вони заповнені лише на 32,3%.