На тлі відключень Україна збільшила експорт електрики на 40%

Упродовж 2-8 листопада, коли в частині регіонів діяли відключення світла, Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5% порівняно з попереднім тижнем – до 61,4 тис. МВт-год.

Про це повідомляє DiXi Group із посиланням на дані Energy Map.

Більшість електроенергії продавали за кордон уночі: на години з 22:00 до 06:00 припало 63% тижневого експорту. У вечірній пік, із 16:00 до 19:00, експорту не було.

Водночас імпорт зріс на 8,3% – до 23,7 тис. МВт-год. Це найбільший тижневий обсяг закупівель із другої половини серпня. Однак експорт перевищив імпорт у 2,6 раза.

Найбільше електроенергії Україна продала до Угорщини – 53,1% загального обсягу. Ще 25,5% припало на Молдову. З 5 листопада відновився експорт до Словаччини.

Протягом цього тижня в частині регіонів застосовували погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промисловості. В окремих регіонах обсяг погодинних відключень сягав чотирьох черг.

Нагадаємо:

23 жовтня повідомлялося про падіння тижневого експорту електроенергії вдвічі – до 83,6 тис. МВт-год, тоді як імпорт зріс на 49%, до 19,4 тис. МВт-год.