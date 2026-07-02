Україна в червні скоротила імпорт електроенергії на чверть

У червні 2026 року Україна імпортувала 295 тис. МВт·год. електроенергії, що на 25% менше, ніж у травні.

Про це повідомляє ExPro.

Водночас у річному вимірі імпорт електроенергії зріс на 42%.

Найбільше у червні скоротилися поставки електроенергії з Польщі – на 71% порівняно з травнем.

Натомість імпорт зі Словаччини багатократно зріс після завершення ремонту міждержавної ЛЕП – з 941 МВт·год. у травні до 74,3 тис. МВт·год у червні. Завдяки цьому словацький кордон, на який припало 25% всього імпорту, став другим найбільшим напрямом за обсягом поставок.

Найбільша частка імпорту традиційно припала на угорський напрямок, через який було поставлено 42% усіх обсягів електроенергії.

Водночас експорт електроенергії у червні зріс на 61% та становив 151,5 тис. МВт·год.

Найбільші обсяги експорту – 56% – здійснювалися в напрямку Угорщини.

Попри зростання експорту та скорочення імпорту, Україна залишається нетто-імпортером електроенергії.

За підсумками січня-червня 2026 року Україна імпортувала 4,3 млн МВт·год. електроенергії, тоді як експорт за цей період становив лише 309 тис. МВт·год. – майже у 14 разів менше.

Нагадаємо:

У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 рази порівняно з квітнем – до 94 тис. МВт-год.