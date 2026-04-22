Ціни на нафту тримаються, бо ринок оцінює перспективи переговорів між США та Іраном

Як змінились ціни на нафту за день

У середу 22 квітня ціни на нафту практично не змінилися після зростання приблизно на 1 долар на початку азійських торгів, оскільки інвестори оцінювали перспективи мирних переговорів між США та Іраном після продовження США перемир'я.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3 центи, або 0,02%, до 98,51 долара за барель о 04:38 за Гринвічем, раніше під час сесії досягнувши позначки 99,38 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або 0,14%, до 89,53 долара, після зростання до 90,71 долара на відкритті торгів.

Обидва еталонні контракти у вівторок подорожчали приблизно на 3%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить перемир'я з Іраном на невизначений термін за кілька годин до його закінчення, щоб дозволити продовжити переговори щодо припинення війни, яка забрала життя тисяч людей і похитнула світову економіку.

Цей крок видався одностороннім, і одразу не було зрозуміло, чи погодиться Іран або союзник США Ізраїль продовжити перемир'я, яке розпочалося два тижні тому.

"Якщо бойові дії не відновляться, ціни, ймовірно, поки що залишатимуться наближеними до поточних рівнів", — сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

Трамп також заявив, що ВМС США продовжать блокаду іранських портів і узбережжя, що іранські лідери назвали актом війни.

Від найвищих керівників Ірану не надійшло жодних негайних коментарів щодо продовження перемир'я, про яке заявив Трамп.

Агентство Tasnim News, пов'язане з іранською Революційною гвардією, повідомило, що Іран не просив про продовження перемир'я, і повторило свою позицію щодо силового прориву американської блокади.

