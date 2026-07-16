Діра в бюджеті Росії перевищить прогнози на один трильйон рублів – ЗМІ

Діра в бюджеті Росії перевищила офіційні прогнози на один трильйон рублів

Видатки та дефіцит федерального бюджету Росії можуть перевищити офіційні плани на понад 1 трильйон рублів (12,85 млрд дол).

Про це пише Reuters.

Першоджерело – урядовий бюджетний портал РФ – не вказало причину такого зростання. Агентство припускає, що це пов'язано зі зростанням видатків на війну проти України.

У 2025 році дефіцит бюджету Росії майже вп'ятеро перевищив офіційний показник, сягнувши 5,7 трлн рублів, або 2,6 ВВП, що є найвищим рівнем з часів пандемії 2020 року.

Згідно з прогнозами, у 2026 році федеральні видатки сягнуть 45,11 трлн рублів (близько 580 млрд дол.), порівняно з 44,07 трлн рублів (близько 570 млрд дол.), передбачених у законі про бюджет.

Прогнозовані доходи залишаються незмінними – на рівні 40,28 трлн рублів (близько 520 млрд дол.), що означає дефіцит бюджету в розмірі 4,83 трлн рублів (62 млн дол.). Водночас закон про бюджет передбачає дефіцит у 3,79 трлн рублів (49 млн дол.), або 1,6% ВВП.

За даними Міністерства фінансів Росії, у першому півріччі дефіцит бюджету країни становив 5,73 трлн рублів (74 млн дол.), або 2,5% ВВП, що в 1,7 раза перевищує показник за аналогічний період 2025 року.

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що дефіцит "дещо" перевищить офіційний показник, запевнивши при цьому, що це не призведе до суттєвого збільшення внутрішніх запозичень.

Крім того, дефіцит бюджету залишатиметься вищим, ніж планувалося раніше, впродовж наступних двох років. Міністерство фінансів відклало мету з досягнення нульового первинного дефіциту бюджету до 2029 року.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що дефіцит бюджету Росії перевищив офіційний план у 1,5 раза, адже за січень-квітень він досяг 5,88 трлн рублів. Зокрема це відбулося через зменшення нафтогазових доходів.

Пізніше дефіцит зменшився, зокрема через тимчасове послаблення санкцій США та зростання цін на нафту.