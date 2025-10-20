В Міненерго пояснили, як визначається додатковий імпорт газу для України

Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виходимо з реалістичного сценарію. Не можу назвати цифри, але обсяг імпорту газу співмірний з тим обсягом, який ми втрачаємо внаслідок ударів", - сказав Колісник.

Колісник зазначив, що, звісно, йде відновлення пошкодженого обладнання, а обсяг необхідного імпорту "досяжний".

Пізніше він погодився з уточнюючим коментарем директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка про те, що додатковий імпорт газу може скласти приблизно 2 млрд куб. м.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.

Член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко минулого тижня не стала спростовувати інформацію ЗМІ про те, що внаслідок атак РФ на початку жовтня Україна втратила приблизно 60% добового видобутку газу