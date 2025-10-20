Зеленський розповів, де Україна зможе взяти газ і гроші на нього у складній ситуації

Президент Володимир Зеленський заявив, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться.

Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість з нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – розповів Зеленський.

Він відзначив, що у прем'єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук – з енергетичними компаніями в Америці.

"Щодо LNG американського є домовленість: якщо ми захочемо, буде заходити з Польщі, польський термінал. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.