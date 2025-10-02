В Україні за місяць суттєво впав імпорт електроенергії: експорт рекордно зріс

В Україні імпорт електроенергії у вересні 2025 року знизився на 47%, у порівнянні з попереднім місяцем - до майже 140 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані ExPro.

Найбільшу частку у структурі імпорту і надалі займає Угорщина - 58%. Загалом, імпорт знизився за усіма напрямами, і практично були відсутні поставки зі Словаччини через ремонт лінії.

Суттєво, на 80%, знизився імпорт електроенергії з Молдови.

У порівнянні з вереснем 2024 року імпорт скоротився майже на 70%.

У вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня.

Показник є рекордним з початку інтеграції з ENTSO-E. Найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини, 40% від усіх обсягів.

Найбільше зросли поставки до Польщі після тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Експорт до Польщі у вересні становив 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця.

Для порівняння, експорт електроенергії у вересні 2024 року був мінімальним - лише 764 МВт-год.

Нагадаємо:

У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% у порівнянні з попереднім місяцем - до 450 тис. МВт*год.

Імпорт електроенергії до України у серпні, у порівнянні з липнем, зріс на 2,5% - до 264 тис. МВт*год.