В частині регіонів 4 березня з 8 ранку до опівночі діятимуть графіки відключень світла

Альона Кириченко — 3 березня, 20:15
Getty Images

4 березня у більшості регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

