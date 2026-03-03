В частині регіонів 4 березня з 8 ранку до опівночі діятимуть графіки відключень світла
4 березня у більшості регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це повідомляє "Укренерго".
Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.
В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо:
Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.