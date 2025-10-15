Уряд пропонує Раді спростити ремонт енергетичних об'єктів

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує спростити процедури, необхідні для реконструкції та капітального ремонту енергетичних об'єктів.

Про це повідомляється на сайті парламент.

Законопроєктом №14115 пропонується передбачити можливість здійснення реконструкції та капітального ремонту на землях державної чи комунальної власності без оформлення речових прав, зокрема без державної реєстрації права користування земельною ділянкою, без розробки землевпорядної документації та внесення даних до Державного земельного кадастру.

Умовою для цього є погодження з органом виконавчої влади або місцевого самоврядування, який розпоряджається відповідною земельною ділянкою.

Для отримання погодження оператор критичної інфраструктури має надіслати відповідне повідомлення із супровідними матеріалами. Орган влади або самоврядування буде зобов'язаний надати відповідь протягом 10 робочих днів.

У разі відсутності відповіді у визначений строк пропонується, щоб оператор мав право розпочати роботи без погодження, письмово повідомивши про це відповідний орган.

Після завершення дії воєнного чи надзвичайного стану оператори зобов'язані оформити речові права на земельні ділянки згідно з чинним законодавством.

Окрім того, Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" пропонується доповнити положенням, що дозволяє реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів критичної енергетичної інфраструктури без документів на право власності або користування землею - на період воєнного чи надзвичайного стану та протягом одного року після його припинення.

Очікується, що ухвалення та реалізація закону сприятиме створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів і фондів, а також підвищенню рівня захисту та стійкості об'єктів паливно-енергетичного сектору в умовах воєнного стану.

