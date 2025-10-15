За тиждень Росія тричі масовано била по газових об'єктах України

За останні 7 днів Росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру групи "Нафтогаз".

Про це повідомив голова правління групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Ворог бив по газовидобувних об'єктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині", - повідомив він.

За його словами, ці об'єкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські війська своїми атаками мають намір позбавити Україну газу, тепла і світла взимку.

Крім того, уночі 15 жовтня під ударом Росії була одна з ТЕЦ "Нафтогазу", ступінь руйнування не розголошується.

Нагадаємо:

У ніч на 15 жовтня росіяни атакували 113-]м ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів, сили ППО знешкодили 86 ворожих дронів.