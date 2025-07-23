Київська влада розповіла про масштабний енергоощадливий проєкт з ремонту теплопунктів

Київ у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реалізують масштабний проєкт – капремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях, зокрема у школах і дитсадках.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

"За останні 5 років ми досягли значних результатів у реалізації проєкту з енергоефективності: провели роботи у 376 закладах, зокрема вже встановили 354 індивідуальних теплових пункти (ІТП) із 427 запланованих. Решта робіт ще триває", - розповів Науменко.

За його словами, у Києві також модернізували системи опалення разом з індивідуальними теплопунктами у 13 об’єктах та окремо оновили системи опалення у 6 закладах.

"Завдяки цим заходам ми вже забезпечуємо щорічну економію теплової енергії на рівні 150 000 Гкал", – розповів Дмитро Науменко.

За його словами, пошкодження енергетичної інфраструктури спонукали посилити пріоритетність енергоощадження.

Науменко розповів, що у 2014–2019 роках термомодернізували 17 дошкільних закладів освіти, у 33 столичних школах замінили неефективне освітлення на LED, відновили 254 старі індивідуальні теплові пункти та встановили нові у 26 закладах освіти. Це дозволило зменшити викиди CO2.

Нагадаємо:

Минулого року "Київтеплоенерго" відремонтувало понад 70% запланованих теплопунктів під час підготовки до зими.