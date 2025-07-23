Киевские власти рассказали о масштабном энергосберегающем проекте по ремонту теплопунктов

Киев в сотрудничестве с Северной экологической финансовой корпорацией (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реализуют масштабный проект - капремонт индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления в общественных зданиях, в частности в школах и детсадах.

Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

"За последние 5 лет мы достигли значительных результатов в реализации проекта по энергоэффективности: провели работы в 376 учреждениях, в частности уже установили 354 индивидуальных тепловых пункта (ИТП) из 427 запланированных. Остальные работы еще продолжаются", - рассказал Науменко.

По его словам, в Киеве также модернизировали системы отопления вместе с индивидуальными теплопунктами в 13 объектах и отдельно обновили системы отопления в 6 заведениях.

"Благодаря этим мерам мы уже обеспечиваем ежегодную экономию тепловой энергии на уровне 150 000 Гкал", - рассказал Дмитрий Науменко.

По его словам, повреждения энергетической инфраструктуры побудили усилить приоритетность энергосбережения.

Науменко рассказал, что в 2014-2019 годах термомодернизировали 17 дошкольных учебных заведений, в 33 столичных школах заменили неэффективное освещение на LED, восстановили 254 старые индивидуальные тепловые пункты и установили новые в 26 учебных заведениях. Это позволило уменьшить выбросы CO2.

Напомним:

В прошлом году "Киевтеплоэнерго" отремонтировало более 70% запланированных теплопунктов при подготовке к зиме.