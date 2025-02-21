Глава "Нафтогазу" про наслідки обстрілів РФ: ситуація непроста, але контрольована

Ситуація з газом в Україні через атаки Росії непроста, але не критична і перебуває під повним контролем.

Про це повідомив глава групи "Нафтогаз" Роман Чумак під час зустрічі з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. "Нафтогаз" здійснює імпорт газу в обсягах, необхідних для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів", – заявив Чумак.

Він також додав, що від початку повномасштабного вторгнення об’єкти групи "Нафтогаз" зазнали 15 ракетно-дронових атак, внаслідок яких її виробничі потужності значно пошкоджено.

Проте, Чумак запевнив, що група робить все можливе, щоб продовжувати працювати та забезпечувати споживачів газом.

Він також подякував представникам МВФ за відкритий діалог та підтримку, а також висловив сподівання на посилення співпраці з метою забезпечення енергетичної стійкості України.

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Нагадаємо:

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Російські ракетні атаки на українські державні газові активи змусили країну купувати дороге альтернативне паливо в Європейському Союзі.