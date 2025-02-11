РФ атакувала енергетичні об’єкти: пошкоджено виробничі потужності "Нафтогазу" на Полтавщині

Унаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджені виробничі потужності Групи "Нафтогаз". Фахівці працюють над відновленням та стабілізацією газопостачання в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетики. Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначили у "Нафтогазі".

Зазначається, що фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію та забезпечити безперебійне газопостачання в регіоні.

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Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.