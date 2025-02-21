Глава Нафтогаза о последствиях обстрелов РФ: ситуация непростая, но контролируемая
Ситуация с газом в Украине из-за атак России непростая, но не критическая и находится под полным контролем.
Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак во время встречи с руководством миссии Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы полностью контролируем ситуацию. Да, она непростая, но не критическая. "Нафтогаз" осуществляет импорт газа в объемах, необходимых для сбалансирования системы и удовлетворения потребностей всех групп потребителей", - заявил Чумак.
Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения объекты группы "Нафтогаз" подверглись 15 ракетно-дронных атак, в результате которых ее производственные мощности значительно повреждены.
Однако, Чумак заверил, что группа делает все возможное, чтобы продолжать работать и обеспечивать потребителей газом.
Он также поблагодарил представителей МВФ за открытый диалог и поддержку, а также выразил надежду на усиление сотрудничества с целью обеспечения энергетической устойчивости Украины.
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Напомним:
В результате российской атаки на Полтавщине повреждены производственные мощности Группы "Нафтогаз". Специалисты работают над восстановлением и стабилизацией газоснабжения в регионе.
Российские ракетные атаки на украинские государственные газовые активы заставили страну покупать дорогое альтернативное топливо в Европейском Союзе.