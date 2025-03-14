Россия начала продавать нефть Индии и Китаю за криптовалюту для обхода санкций

Россия начала использовать криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обходить западные санкции

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По их словам, китайский или индийский покупатель российской нефти платит торговой компании-посреднику в юанях или рупиях. Средства поступают на офшорный счет и затем конвертируются в биткоины, эфир или стейблкоины Tether. После этого криптовалюту выводят на другой счет и уже в России обменивают на рубли.

Собеседники Reuters отметили, что пока что схема с криптовалютой применяется для относительно небольшого объема торговли российской нефтью, которую Международное энергетическое агентство оценивает в $192 млрд в год. Однако количество подобных сделок постепенно увеличивается.

При этом Россия с большой долей вероятности продолжит использовать криптовалюты в торговле нефтью, даже если западные санкции будут сняты и российским нефтяным компаниям снова разрешат использовать доллар.

По словам источников агентства, криптовалюты - это удобный инструмент, который помогает быстрее выполнять операции и не сталкиваться с трудностями в международных платежах.

Напомним:

Государственные нефтяные компании Китая в марте отказываются от российской нефти из-за новых санкций США, некоторые полностью отказываются от поставок.