Ціни на нафту продовжують реагувати на переговори між Трампом і лідером Китаю

Ціни на нафту знизилися 6 червня, але були на шляху до першого тижневого зростання за три тижні після того, як президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін відновили торговельні переговори, що вселило надії на зростання попиту у двох найбільших економіках світу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 19 центів, або 0,3%, до 65,15 долара за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів, також на 0,3%, до 63,17 долара, після зростання приблизно на 50 центів у четвер.

На завершення тижня обидва бенчмарки були на шляху до зростання після падіння протягом двох тижнів поспіль. Brent зросла на 2,1% цього тижня, тоді як WTI торгується на 4% вище.

Офіційне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що торговельні переговори між Сі та Трампом відбулися на прохання Вашингтона. Трамп заявив, що дзвінок призвів до "дуже позитивного завершення", додавши, що США «перебувають у дуже хорошому становищі з Китаєм та торговельною угодою».

Канада також продовжила торговельні переговори зі США, а прем'єр-міністр Марк Карні підтримує прямий контакт з Трампом, за словами міністра промисловості Мелані Джолі.

Ринок нафти продовжував коливатися на тлі новин про тарифні переговори та даних, які показують, як торговельна невизначеність та вплив мит США позначаються на світовій економіці.

"Потенціал посилення санкцій США проти Венесуели для обмеження експорту сирої нафти та потенційний удар Ізраїлю по іранській інфраструктурі посилюють ризики зростання цін", – йдеться у п’ятничній записці аналітиків BMI, афілійованої з Fitch.

Провідний експортер Саудівська Аравія знизила липневі ціни на сиру нафту для Азії майже до двомісячного мінімуму. Це було менше зниження ціни, ніж очікувалося після того, як ОПЕК+ домовилася збільшити видобуток на 411 тис. барелів на добу у липні.

Нагадаємо:

5 червня ціни на нафту зросли більш ніж на один відсоток після повідомлень про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.