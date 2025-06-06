Цены на нефть продолжают реагировать на переговоры между Трампом и лидером Китая

Цены на нефть снизились 6 июня, но были на пути к первому недельному росту за три недели после того, как президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин возобновили торговые переговоры, что вселило надежды на рост спроса в двух крупнейших экономиках мира.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 19 центов, или 0,3%, до 65,15 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 20 центов, также на 0,3%, до 63,17 доллара, после роста примерно на 50 центов в четверг.

В завершение недели оба бенчмарка были на пути к росту после падения в течение двух недель подряд. Brent выросла на 2,1% на этой неделе, тогда как WTI торгуется на 4% выше.

Официальное китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что торговые переговоры между Си и Трампом состоялись по просьбе Вашингтона. Трамп заявил, что звонок привел к "очень позитивному завершению", добавив, что США "находятся в очень хорошем положении с Китаем и торговым соглашением".

Канада также продолжила торговые переговоры с США, а премьер-министр Марк Карни поддерживает прямой контакт с Трампом, по словам министра промышленности Мелани Джоли.

Рынок нефти продолжал колебаться на фоне новостей о тарифных переговорах и данных, которые показывают, как торговая неопределенность и влияние пошлин США сказываются на мировой экономике.

"Потенциал усиления санкций США против Венесуэлы для ограничения экспорта сырой нефти и потенциальный удар Израиля по иранской инфраструктуре усиливают риски роста цен", - говорится в пятничной записке аналитиков BMI, аффилированной с Fitch.

Ведущий экспортер Саудовская Аравия снизила июльские цены на сырую нефть для Азии почти до двухмесячного минимума. Это было меньшее снижение цены, чем ожидалось после того, как ОПЕК+ договорилась увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Напомним:

5 июня цены на нефть выросли более чем на один процент после сообщений о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.