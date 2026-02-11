Польська Orlen збільшила імпорт скрапленого газу: які об'єми поставок в Україну

Термінал польської Orlen у Свіноуйсьце в 2025 році прийняв 81 поставку скрапленого природного газу, загальний обсяг морського імпорту СПГ становив майже 6 млн тонн, що на 30% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найбільша кількість поставок СПГ в Свіноуйсьце - з США: у 2025 році було 62 вантажі. Катар відповідальний за 17 поставок, а поодинокі партії надійшли з Тринідаду і Тобаго та Сенегалу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, компанія вперше досягла нових напрямків: Японії, Туреччини, Великої Британії та Єгипту.

При цьому наголошується, що минулого року компанія направила в Україну понад 700 млн куб. м газу.

Orlen очікує подальшого збільшення своїх регазифікаційних потужностей у зв'язку із завершенням будівництва плавучої установки для зберігання і регазифікації СПГ (FSRU) в Гданській затоці потужністю 6,1 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо:

Наприкінці 2024 року регазифікаційна потужність термінала у Свіноуйсьце була збільшена з 6,2 млрд куб. м до 8,3 млрд куб. м на рік.

В Україну надійшла перша у 2026 році партія, майже 100 млн кубометрів американського зрідженого природного газу (LNG).