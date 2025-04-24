Забудьте про 220 вольтів: регулятор змінив норми електричної напруги

За оновленим кодексом систем розподілу електроенергії, стандарт напруги у електричній мережі більше не становитиме 220 вольтів.

Про це йдеться у постанові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З першого липня 2025 року стандартом напруги у мережі буде 230 вольтів, а не 220, як було раніше.

"В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В.

Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)", – повідомляють у Нацкомісії.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Завдяки стабільній напрузі зменшиться ймовірність пошкодження побутової техніки, а також знизиться потреба у використанні додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів.

Окрім цього, це сприятиме підвищенню енергоефективності: електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.

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