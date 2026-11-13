На Київщині у чотирьох районах – екстрені відключення

На Київщині у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах діють екстрені відключення електроенергії.

Про це інформують у компанії ДТЕК.

Постійні ворожі обстріли й пошкодження енергосистеми обмежують можливості передачі електроенергії, зазначили у компанії.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу системи", – запевняють у ДТЕК.

Нагадаємо:

Протягом доби Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок ударів без світла залишається частина споживачів у 12 областях, у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Також повідомлялося, що у частині Сумської області через російські обстріли сталися масштабні відключення світла.